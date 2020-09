Dopo i tagli imposti dalla precedente amministrazione guidata da Antonio Battista (Pd), oggi si scopre che il sindaco ‘grillino’ Roberto Gravina avrebbe aumentato le indennità di assessori e vicesindaco. La giunta Gravina, invece di tagliare i costi della politica, sembra procedere in senso contrario. Evidentemente, la lotta contro la casta, diventa difficile quando si è entra a far parte del club. Dopo lo scandalo del bonus Inps, percepito dal primo cittadino, ecco che un’altra grana per i ‘pentastellati’ che governano la città di Campobasso.

Con il sindaco Battista (Pd), agli assessori spettava una busta paga di 2440 euro. Oggi, con Gravina la cifra è lievitata a 2840 euro, 400 euro in più. Anche il vicesindaco ha visto cresce la sua busta paga da 3050 euro al mese a 3550 euro, 500 euro in più. Resta invariata, almeno per ora, l’indennità percepita dal primo cittadino attuale che, come per il suo predecessore, è fissata a 4734 euro lordi.