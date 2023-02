Non tutti concentrati sul Festival della Canzone Italiana, bensì su altro

La conferma arriva da Venafro con “Pietro L’Indignato”

La domanda : tutti concentrati, sintonizzati e presi a vedere in tv la sera il Festival d Sanremo della Canzone Italiana, presentato da Amadeus con Gianni Morandi come spalla, ospiti d’eccezione ed applauditissimi tra cui il trio canoro tutto italiano Al Bano, lo stesso Morandi e Massimo Ranieri e cantanti per lo più eccentrici in gara ? Ascolti altissimi, da primato, tanto da far dire a tutti “E’ un successo straordinario Sanremo 2023 !”. Già, ma non tutti la pensano così ! E’ il caso di “Pietro L’Indignato” di Venafro che, vestitosi di tutto punto dalla testa ai piedi ed assolutamente in nero per manifestare le proprie idee, ha diffuso la foto allegata, chiudendo con la scritta : “Pensiamo alla salute dei nostri figli, altro che il palco di Sanremo!”. Il venafrano cioè non condivide il festival e tutto quanto gira intorno, invitando piuttosto a preoccuparsi della salute dei cittadini. Libera idea da rispettare, dal che l’ospitalità di foto e concetti su futuromolise.