Anche oggi, domenica 13 settembre, il bollettino Asrem fa registrare altri quattro casi positivi al Covid in Molise: 2 a Termoli, 1 a Mirabello Sannitico, e 1 a Venafro. I tamponi processati sono stati 225. Oggi c’è segnalare un guarito, di Campobasso. Sale a 97 il numero dei positivi in Molise. Stabile il numero dei ricoverati, sono 4 in totale: 3 si trovano in malattie infettive, 1 in terapia intensiva. I guariti salgono a 449, le persone in isolamento sono 141.