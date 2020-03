Il paziente risultato positivo ieri, ricoverato nel reparto di riabilitazione, avrebbe contagio gli altri otto ricoverati. I contagiati saranno trasferiti quasi sicuramente al ‘Cardarelli’ di Campobasso.

La Nota del Neuromed

“A seguito della individuazione del caso COVID-19 positivo (paziente di 83 anni) avvenuto ieri 18 Marzo, il nostro Istituto ha avviato immediatamente una indagine interna per la rilevazione di eventuali altri pazienti COVID –19. A tal fine, con la collaborazione dell’ASREM e della Direzione Generale della Salute della Regione Molise, già in data di ieri sono stati effettuati nuovi tamponi sugli altri pazienti ricoverati nello stesso Reparto ed in Rianimazione. I risultati pervenuti in data odierna hanno evidenziato che tutti i pazienti ricoverati in Rianimazione sono negativi, mentre solo 8 pazienti della Neuroriabilitazione sono positivi benché del tutto asintomatici. Considerato che Neuromed è sprovvisto di reparto di Malattie Infettive ed in coerenza con il Piano organizzativo dei posti letto di malattie infettive adottato con Deliberazione ASREM n. 55 del 18.03.2020, che individua il Presidio Ospedaliero A. Cardarelli quale struttura sanitaria deputata alla presa in carico e gestione dei casi COVID-19 -sospetti ed accertati- la Direzione Neuromed ha immediatamente inoltrato alla Direzione Generale ASREM ed agli Organi di Governo Regionale la richiesta di trasferimento urgente dei pazienti COVID positivi anche se, ad oggi, del tutto asintomatici. Questo Istituto è in attesa della determinazione di competenza ASREM e Regione in merito al richiesto trasferimento urgente dei pazienti”.