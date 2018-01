Sono ancora attive le umide ma miti correnti meridionali, che interessano le regioni centrali e meridionali in modo particolare, a seguito di un minimo di bassa pressione formatasi sulla Spagna.

Tali correnti, tuttavia, non solo apportano un sensibile aumento termico più marcato sul versante orientale ma danno luogo anche a nuvolosità localmente intensa sui versanti esposti (occidentali).

La nostra regione, pertanto, si caratterizzerà per condizioni meteorologiche generalmente buone sulla provincia di Campobasso ed in altissimo Molise e copertura nuvolosa più intensa su Matese, venafrano ed isernino.

Dettagli previsionali

Lunedì: al primo mattino, parzialmente nuvoloso sul settore occidentale e sul matese, poco nuvoloso sul resto della regione. Nelle ore seguenti graduale tendenza ad aumento della nuvolosità ovunque con cielo prevalentemente nuvoloso per nubi stratiformi sul Molise centrale ed orientale, addensamenti più consistenti sul basso venafrano con isolati e deboli piovaschi in serata. Ventilazione moderata o localmente forte su alto Molise e su ovest regione da sud-ovest, debole o moderata da sud-est sul versante orientale. Temperatura ancora al di sopra della media del periodo.

Martedì: al mattino, nubi stratificate sul Molise centro-orientale, nuvoloso o molto nuvoloso altrove. Nel pomeriggio, addensamenti a tratti anche consistenti su venafrano, mainarde, Volturno, isernino specie occidentale, Matese ed alto Molise con piovaschi che muoveranno anche verso la provincia di Campobasso specie in tarda serata e in nottata. Ventilazione debole o moderata a prevalente carattere meridionale. Temperatura stazionaria su valori ben al di sopra della media stagionale e con punte di 17/18 gradi.

Mercoledì: giornata instabile e caratterizzata da molte nubi e piovaschi in particolare al mattino e nel primo pomeriggio. Possibili brevi rovesci di neve in altissimo Molise sopra i 1.300 metri nel corso del pomeriggio. Ventilazione da debole a moderata con rotazione della stessa da sud a nord. Temperatura in diminuzione.