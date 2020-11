Si allunga la lista dei decessi dovuti al Covid in Molise. Dopo il 66enne originario di Palata, ma residente a Termoli, che si è spento nella serata di ieri al ‘Cardarelli’ di Campobasso, nella mattinata di oggi, sabato 7 novembre, altre due persone sono morte a Vinchiaturo per cause legate al virus. Si tratta di due ospiti asintomatici di una riposo. Sale a 48 il numero delle vittime da inizio pandemia.