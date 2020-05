L’Asrem fa sapere che nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, altre 12 persone sono risultate positive al Covid nel capoluogo di regione. Dunque, non si arresta il contagio in Molise che in pochi giorni ha raggiunto un totale di 72 nuovi casi. Da segnalare anche il caso, di una donna della provincia di Isernia, risultata positiva al Coronavirus per la seconda volta. Dopo aver avuto la febbre le è stato nuovamente fatto il tampone e su tre indicatori uno di questi è risultato purtroppo essere positivo.