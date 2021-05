RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In Molise dopo un volo di 30 metri, un 60 enne originario delle marche, ha perso la vita. E’ il tragico episodio che si è consumato nei pressi di Campomarino. Le cause sono tutte da accertare ma sembrerebbe che l’operaio abbia perso l’equilibrio mentre si trovava sul ponteggio dell’impalcatura, precipitando nel vuoto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro e si è avviata una inchiesta per fare chiarezza su questa ennesima morte sul lavoro. Morte che ha mietuto altre vittime a Gubbio dove,una fabbrica fatta da giovani che avevano riposto tante speranze in questa attività imprenditoriale, tra mille speranze, è andata distrutta. La causa sembrerebbe dovuta ad una fuga di gas GPL con conseguenti fiamme che hanno invaso il piano sottostante e determinato il crollo dell’edificio.

Ancora una volta assistiamo alla morte di lavoratori più o meno giovani che invece di riportare il pane a casa hanno incontrato la morte.

Ancora tragiche fini, le ennesime morti bianche, ulteriore beffa, a pochi giorni dalla Festa dei Lavoratori. Il Partito Comunista ribadisce la necessità di lavorare tutti ed in sicurezza!! La dignità, il rispetto e la sicurezza sui luoghi di lavoro è l’unica possibilità!

Michele GIAMBARBA