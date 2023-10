di T.A.

“Come dovevasi dimostrare”, citava il caro ed indimenticabile libro ginnasiale di algebra a conclusione di ciascun teorema. E l’espressione, tipica e particolare, viene presa in prestito per dire della piena conferma dei pronostici d’inizio stagione circa l’eccellenza calcistica molisana 2023/24. Due squadre, “come dovevasi dimostrare” appunto, nettamente appaiate in testa dopo sei turni stagionali ossia Alto Casertano ed Isernia, entrambe a quota 18 ossia a punteggio pieno e le altre compagini già staccatissime, con Venafro fermo a 11, il duo Guglionesi-San Pietro a 10 e Gioese a 9 ! Campionato quindi avviato sui binari delle facili previsioni, con duello unico e a distanza tra pentri e casertani. Gli altri ? Al momento stentano e anche parecchio, col solo Venafro che insegue in terza piazza ma già distanziato di sei punti dopo appena sei partite ! Domenica prossima però c’è la grande occasione per i venafrani di dare uno scossone alla classifica e rilanciare le proprie possibilità. Al “Del Prete” di Venafro infatti arriva la corazzata dell’Alto Casertano, pilotato dal prolificissimo duo d’attacco Pettrone/Panico, spauracchio di ogni difesa. Sta al Venafro di De Rosa fermare i casertani, far propria l’intera posta in palio e rilanciare il campionato. Impresa però non facile data la forza dell’avversario, ma ai venafrani tocca giocare la partita “della vita” per dare sostanza e svolta alla propria stagione ed all’intero campionato! Chiudiamo coi risultati dell’ultimo turno : A.Casertano/Gioiese 8/3, Campomarino/Venafro 1/1 (coi venafrani che hanno fallito il rigore del possibile 1-2 all’85’con Sabatino ), Termoli/Castel di Sangro 2-2, Sesto Campano/Ripalimosani 2-0, Boiano/Cliternina 1-2, Isernia/Turris 5-0, Agnone/S. Pietro 1-1 e Fortore/Guglionesi 1-5.