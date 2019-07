Sabato 27 luglio 2019 primo appuntamento con Sonika Poietika, la sessione estiva di Poietika: alle 21.00 aprono la rassegna al Teatro romano di Saepinum (Altilia – Sepino CB) Giardini Di Mirò e Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri con “I Racconti delle Nebbie”. Una straordinaria combinazione, con una delle formazioni più amate e apprezzate del rock italiano e il nuovo progetto tra parole e musica che vede coinvolto uno dei cantautori di punta degli ultimi vent’anni.

Fondazione Molise Cultura e Regione Molise “Turismo è Cultura” – con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione Teknè e la preziosa partnership della Camera di Commercio del Molise, Fondazione Banco di Napoli in qualità di sponsor e Spinosa Costruzioni come main sponsor – realizzano un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d’autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale.

Proprio in occasione dell’apertura di SONIKA POIETIKA dal 26 luglio SKY ARTE dedicherà per una settimana uno spazio nella clip dedicata agli appuntamenti selezionati dal canale, tra mostre, concerti e spettacoli teatrali nel Paese. Trenta passaggi in onda tra un programma e l’altro nel palinsesto quotidiano ed un passaggio mattutino su Sky Tg24.

I GIARDINI DI MIRÒ hanno contribuito allo sviluppo del panorama indie-rock italiano a cavallo tra anni Novanta e nuovo millennio: si sono progressivamente evoluti dal post-rock degli esordi assorbendo influenze, soprattutto anglosassoni, senza rinunciare a una sua peculiarità tutta italiana. Nel 2001 debuttarono con il seminale Rise and Fall of Academic Drifting, al quale seguì Punk… Not Diet! (2003), due lavori centrali per l’affermazione della band emiliana, che si è ritagliata uno spazio considerevole nella storia recente del rock italiano per l’originalità della proposta, che congiunge post rock strumentale dal sapore cinematografico, psichedelia, shoegaze, dream pop, noise, post punk e musica d’autore. Il loro ultimo album Different Times è stato pubblicato nel 2018 da 42 Records, una delle etichette più importanti del panorama nazionale (I Cani, Cosmo, Colapesce, Any Other, tra i tanti).

I RACCONTI DELLE NEBBIE è un progetto di NICHOLAS CIUFERRI e PAOLO BENVEGNÙ, un incontro tra i racconti del primo e la musica del secondo, con le illustrazioni di Alessio Avallone. I racconti sono apparentemente slegati tra loro per la loro ambientazione sempre differente e per le tematiche trattate, l’introspezione e lo sfasamento tra le prospettive costituiscono un punto di forza delle storie, così come la narrazione, spesso in prima persona, che trasporta l’ascoltatore negli episodi e nei luoghi tratteggiati attraverso i suoni e le parole.

PAOLO BENVEGNÙ è una delle più importanti figure musicali del nostro paese, un vero artista della parola suonata. Anche Mina ha reinterpretato una sua canzone (Io e Te), così come Irene Grandi (È solo un sogno), Giusy Ferreri, Marina Rei (Il mare verticale). Fondatore degli storici Scisma negli anni ’90, ha poi proseguito da solista diventando una delle figure più autorevoli e apprezzate in Italia: album come il debutto Piccoli Fragilissimi Film (2004), Le Labbra (2008) e l’ultimo H3+ (2017) lo hanno consegnato al pubblico e alla critica quale eccellenza della canzone d’autore italiana degli ultimi quindici anni.

In occasione dell’appuntamento del 27 luglio la Camera di Commercio Molise ha organizzato alcuni eventi collaterali mettendo a disposizione dei turisti alcuni suggerimenti utili per un piacevole soggiorno in Molise. “Dal Matese ad Altilia”: tre percorsi alla scoperta di Sepino-Altilia e delle bellezze dei Monti del Matese. Un’occasione per vivere un’esperienza magica tra escursioni, itinerari e ottima musica. Gli itinerari sono curati da Officina Creativa e Associazione Speleologi Molisani.

Ingresso concerto 10 euro. Prevendita locale dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso il Palazzo GIL di Campobasso e il giorno dell’evento dalle ore 18.00 ad Altilia.

Prossimo appuntamento Sonika Poietika: mercoledì 31 luglio a Roccavivara (CB): Iacampo in concerto (ingresso gratuito).

Info:

https://www.poietika.it/event/i-giardini-di-miro-paolo-benvegnu/

http://www.poietika.it

http://www.fondazionemolisecultura.it