di Redazione

Il Tour molisano comincia a Isernia il 27 aprile in Piazza A. D’Isernia alle 9.30 per spostarsi a Bojano in Corso Amatuzio alle ore 11.15 e a Campobasso in Via Veneto zona Mercato alle ore 12.30 e alle 14.00 ai Centri Commerciali di Colle delle Api. Alle 16.15 il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, e il Coordinatore regionale del Molise Roberto De Angelis, terranno una conferenza stampa per spstarsi a Termoli in Corso Nazionale alle 18.15. Il giorno 28 aprile, ancora a Campobasso, in Via Ferro, nella zona Industriale alle ore 10.00 e alle 12.15 per incontrare i cittadini lungo Corso Vittorio Emanuele.