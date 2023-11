di Redazione

Grande entusiasmo per la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio “Storie di alternanza e competenze” organizzato nella mattinata di ieri presso l’Ente Camerale nella sede di P.za della Vittoria a Campobasso. L’iniziativa ha contribuito a mettere in luce i progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. L’ormai tradizionale appuntamento ha coinvolto in questa edizione oltre 160 studenti di 9 scuole molisane (Licei e Istituti Tecnici) e la Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy e decine di tutor, tra scolastici ed esterni. Complessivamente sono stati candidati e valutati n. 12 Progetti, illustrati in altrettanti videoracconti realizzati dai giovani.

Per la categoria Licei, il Primo Premio è stato assegnato al video “The Galantian Ecological Transition: a Study!” del Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso.

Il percorso PCTO ha coinvolto gli studenti di due classi del Liceo Linguistico ed ha portato allo sviluppo di un progetto per dare nuova vita alla vecchia palestra della scuola, da tempo inagibile. È stato realizzato un vero e proprio studio tecnico per trasformare la struttura da fatiscente e abbandonata al degrado, in una risorsa per la comunità scolastica, la collettività e le Istituzioni, in una prospettiva di transizione ecologica. La Commissione ha apprezzato: 1) la qualità e innovatività del progetto formativo in termini di orientamento e valorizzazione di tematiche legate alla sostenibilità ambientale; 2) la creatività e l’originalità del videoracconto realizzato dagli stessi studenti, che presenta una narrazione articolata che coinvolge più ragazzi, una trama strutturata e avvincente, l’uso di tecniche di ripresa originali, non meramente amatoriali.

Il secondo premio è stato assegnato al video “SAFINIM” del Liceo Artistico “G. Manzù” di Campobasso, mentre per il per il terzo premio, un ex aequo per il video “CREATIVITY ART & RIUS ART” dell’ISIS “Cuoco-Manuppella” di Isernia e il video “Mi sporco le mani” dell’Istituto superiore di Larino – Licei Classico e Scientifico “D’Ovidio”.

Menzione speciale al video “Guerra e deportazione – Progetto “Eutube 2023” dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, per l’alto valore del messaggio sociale che esso ha saputo trasmettere.

Per la categoria Istituti Tecnici e professionali ad aggiudicarsi il primo posto il video “CER – Termoli” dell’IISS “Ettore Majorana” di Termoli.

Il videoracconto realizzato illustra con chiarezza il PCTO svolto dagli studenti che ha avuto ad oggetto la prima “Comunità energetica” nel comune di Termoli, grazie anche al coinvolgimento attivo di ENEA, Comune di Termoli, Provincia di Campobasso, Cittadinanza di Termoli. L’iniziativa ha posto l’attenzione da un lato alla massima efficienza energetica e alla riduzione dei fabbisogni energetici durante la costruzione o la ristrutturazione di un edificio e, dall’altro, al perseguimento della condivisione delle risorse disponibili, al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’attività umana aumentando la convivenza sociale. Molto apprezzate dalla Commissione la rilevanza dell’articolata esperienza extra aula: gli studenti hanno coinvolto cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà sul territorio; molto apprezzata anche la qualità e innovatività del progetto per le competenze che ha permesso di acquisire, fra cui la sperimentazione della possibilità di produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.

Il secondo premio è stato assegnato al video “Energia nel paese delle meraviglie” dell’ISIS “Fermi-Mattei” di Isernia, mentre per il per il terzo premio, un ex aequo per il video “STAGE IN VALLE D’AOSTA 2022/2023” dell’IPSEOA “Federico di Svevia” di Termoli e il video “MAB CLASS” dell’IISS “Pertini – Montini – Cuoco” di Campobasso.

Per la categoria “ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello” il primo Premio è stato assegnato al video “3D flakes printing” della Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy di Campobasso.

Il progetto è stato realizzato dagli studenti del corso per Tecnico Superiore in Tecnologie di Trasformazione di Materie Plastiche”, realizzato dall’ITS Fondazione D.E.Mo.S. Academy, in collaborazione con le imprese partner GS4PLASTIC e RES, tuttora in corso di svolgimento (biennio 2022/2024) “Plastic Sustainability And Recycling Process”.

Esso si è svolto, nell’ambito di lezioni ed esperienze in azienda e ha consentito il perseguimento di obiettivi legati alla stampa 3D, quali la riduzione dei costi, la gestione dei materiali e la sostenibilità ambientale. Nella valutazione del progetto, oltre allo sviluppo di tematiche legate alla sostenibilità ambientale è stato particolarmente apprezzato il riferimento implicito o espresso a conoscenze e abilità acquisite utili nella futura vita professionale/lavorativa e la presenza di occasioni di sperimentazione e partecipazione attiva a processi produttivi e creativi da parte dei giovani studenti coinvolti.