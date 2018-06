Anche per l’anno in corso la Camera di Commercio del Molise promuove la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro: tornano gli incentivi alle imprese per stimolare l’accoglienza di studenti, nel segno della continuità rispetto all’edizione 2017 dell’avviso, ma anche con interessanti novità. L’iniziativa è collocata, ancora una volta, nell’ambito del Progetto “Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni”. Stesso progetto, stesso obiettivo: favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

54.800,00 euro la dotazione complessiva dell’avviso, da attribuire ai soggetti partecipanti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Possono partecipare all’avviso i soggetti che ospitano uno o più studenti in Alternanza scuola lavoro, ai sensi della Legge n. 107 del 13/7/2015, e che risultino iscritti nel Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro (RASL) tenuto dalle Camere di Commercio. Tra le principali novità rispetto al bando 2017 si segnala l’estensione dei soggetti destinatari, non solo imprese ma anche gli altri soggetti iscritti al REA della Camera di Commercio del Molise.

Sono ammissibili ai finanziamenti i percorsi della durata di almeno 40 ore svolti nel periodo tra il 16/3/2018 e il 31/10/2018, in riferimento ad una o più convenzioni sottoscritte con Istituti Scolastici e/o Centri di Formazione Professionale. Il valore del contributo riconosciuto è di euro 600 per la realizzazione di n. 1 percorso individuale, euro 900 per la realizzazione di n. 2 o 3 percorsi individuali, euro 1.200 per la realizzazione di n. 4 o 5 percorsi individuali. Ulteriore novità è l’introduzione di meccanismi di premialità, a cui è destinata una riserva di risorse, per soggetti ospitanti virtuosi e per percorsi valutati positivamente dagli studenti.

Per partecipare all’assegnazione delle risorse i soggetti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente a mezzo PEC a partire dalle ore 10.00 del 28/06/2018 sino alle ore 21.00 del 31/10/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili nella sezione dedicata all’alternanza scuola lavoro del Sito della Camera di Commercio.

Inoltre, sebbene le modalità di presentazione e i presupposti rimangano gli stessi dell’edizione precedente, l’Ente camerale organizza un incontro tecnico il giorno 20/06/2018 alle ore 12:00 presso la sede di Campobasso della CCIAA, in piazza della Vittoria n.1, a cui sono invitate a partecipare le associazioni di categoria e le imprese che necessitino di ulteriore approfondimenti. Disponibile sul sito istituzionale anche il modulo di iscrizione dell’evento.