In una mattinata di sole un gelataio porta il suo carretto nel Borgo Antico della città molisana: dj, registi, disegnatori, fotografi, turisti, giovani artisti e un gelataio “simpatico” si ritrovano per rinfrescarsi. Con una metafora estiva, il festival di cinema indipendente presenta la prossima edizione, con la regia di Antonio De Gregorio – ideatore della rassegna e direttore artistico – e Michele Ritota

IL GUSTO DELL’ESTATE – ALTA MAREA FESTIVAL SPOT 2023

Registi, disegnatori, fotografi, giovani artisti e un gelataio “sui generis” si ritrovano per rinfrescarsi al Borgo Antico di Termoli ed assaporare “il gusto dell’estate” con l’Alta Marea Festival: questo suggeriscono le immagini del trailer, da oggi online sui profili social della manifestazione, della terza edizione della rassegna di cinema indipendente che si terrà nel Borgo Antico della cittadina molisana dal 27 al 29 luglio, ideata dal regista Antonio De Gregorio, che ha girato il trailer insieme a Michele Ritota.

“Qui si fa arte” recitava il claim del festival l’anno scorso. “Qui si fa…il gelato!” risponde con ironia il personaggio al centro del video che lancia la nuova edizione del festival: il gelataio d’occasione (con grembiule griffato ricamato a mano) è l’attore Marco Caldoro, che condurrà le serate dell’evento, e serve il cono con il gusto dell’estate a giovani accorsi in un soleggiato Borgo Antico di Termoli. Tra loro ragazze e ragazzi, e diversi artisti che con i loro lavori illuminano, e rinfrescano, le serate dell’Alta Marea Festival, come dj, disegnatori e registi. Il tutto mentre scorrono le irresistibili note di “Tienatè”, brano dei Nu Genea del fortunato album Mar Mediterraneo.

“Lo spot vuole giocare con immagini semplici e dirette per la stagione che stiamo vivendo – ha dichiarato Antonio De Gregorio, regista e direttore artistico del festival – Come un insieme di giovani artisti, legati a musica, pittura e cinema, si ritrovano intorno ad un carretto dei gelati per cercare sollievo e freschezza, così il festival accoglie i nuovi talenti artistici del territorio molisano, creando un ambiente sereno e creativo, che stimoli le migliori sensazioni dell’estate e non solo”.

Il festival nasce come vetrina per il cinema indipendente che punta a valorizzare i giovani e il territorio molisano. È un progetto ideato dall’Associazione Culturale Alta Marea, nata nel 2021 da un gruppo di giovani professionisti dei settori audiovisivi e artistici con la passione per il cinema e per l’arte. Il festival proporrà tre serate di proiezioni a cui si affiancheranno eventi collaterali quali mostre, focus con registi e attori, concerti musicali diffusi per la città, ponendosi come fine ultimo quello di valorizzare l’identità regionale, dando risalto ai giovani artisti emergenti e aprendosi al contempo a un pubblico internazionale.

L’iniziativa è un progetto dell’associazione culturale Alta Marea, ha il sostegno del Comune di Termoli e dei partner Studio Ekó srl, Italian Vessels, FIS, Brico OK Termoli, La Molisana, Acqua Molisia, De Gregorio Elettroforniture, Tenute Marta Rosa, Cianciosi Bigmat e si avvale del patrocinio di Giffoni Film Festival.

Info: info@altamareafestival.it – www.altamareafestival.it

Prezzi: l’ingresso alle serate di proiezione è libero e gratuito.

I luoghi del festival: largo Tornola, vico Tornola III, piazza Duomo.