di T.A.

Concluse le festività patronali in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria con folta partecipazione popolare e diffusa soddisfazione della gente comune, Venafro si prepara all’altro storico ed importante appuntamento religioso/civile della città : le celebrazioni, i riti e i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Festa, questa, dal sapore squisitamente popolare, per tradizione altrettanto partecipata e che si svolge nella zona occidentale dell’abitato, esattamente dalla Chiesa dedicata alla Vergine di Monte Carmelo e sino ai rioni Porta Nova e Ciaraffella. Riti e festeggiamenti in programma secondo tradizione il 15 e 16 luglio, con anteprima il 14 luglio anche quest’anno del “ V° CONCERTO ALLA VERGINE ”, serata lirico/musicale con musicisti ed interpreti campani e molisani che si esibiranno a partire dalle h 21.00 sul piazzale della Cattedrale. Nella circostanza verranno presentate arie di opere liriche e i maggiori successi della canzone napoletana tradizionale. Il tutto promosso dall’associazione “I VENAFRANI PER VENAFRO” in collaborazione col COMITATO FESTA MADONNA DEL CARMINE, mercé il volontario contributo economico di anonimo devoto venafrano. Dopodiché la storica e tradizionale festa del 15 e 16 luglio con banda musicale e l’attesa serata musicale del 16 luglio, sempre sul piazzale della Cattedrale, con MIRKO CASADEI E LA SUA BAND, che garantisce buona musica, canzoni e tanto divertimento. Nel tardi pomeriggio dello stesso 16 luglio precederà la storica ed assai partecipata processione con la STATUA DELLA MADONNA DEL CARMINE che attraverserà parte dell’abitato cittadino prima di rientrare nella chiesa della Madonna del Carmine. A suggellare il tutto gli spettacolari fuochi pirotecnici.