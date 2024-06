di T.A.

AL VIA A VENAFRO L’ATTESA NOVENA IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE. LA VERGINE E’ VENERATA NEL PICCOLO TEMPIO PEDEMONTANO A NORD DI CASTELLO PANDONE.

Conclusa la festa religiosa e civile a Venafro in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria, eccone all’orizzonte un’altra altrettanto ricca di seguito popolare. Trattasi della storica e tradizionale ricorrenza per omaggiare e festeggiare la Madonna delle Grazie, nel predetto centro molisano venerata nella chiesetta rupestre pedemontana a nord di Castello Pandone. Un sito religioso piccolo e dalle fattezze modeste, ma tantissimo caro ai fedeli venafrani che nel prossimo fine giugno/inizio luglio lo raggiungeranno quotidianamente a decine nel tardi pomeriggio per pregare la Vergine ed intrattenersi volentieri nei pressi. Di tanto dà notizia il parroco del centro storico venafrano, Don Gian Luigi Petti : “Dal 23 giugno -informa l’uomo di chiesa- e sino al primo luglio prossimo si terrà la novena nella Chiesa della Madonna delle Grazie. S‘inizierà alle h 18.00 col Santo Rosario, a cui seguirà la Santa Messa delle h 18.30. Intanto ci si sta attivando per le ricorrenze civili dell’1 e 2 luglio che si terranno nel centro storico e in piazza Castello. Invito tutti a partecipare e collaborare per la migliore riuscita dei singoli appuntamenti, tanto religiosi che civili”.