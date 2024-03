di T.A.

Un evento innovativo che ha messo assieme tanti iscritti all’Odg Molise. Trattasi della recente tre giorni di foto ed immagini all’Oasi di Guardiaregia, documentata nel video allegato. Nell’occasione tanti click, ma soprattutto l’occasione per calarsi in un ambiente meraviglioso, apprezzando ulteriormente il Molise ed il suo patrimonio naturale che ne fanno una delle regioni più interessanti della penisola ed in quanto tale da visitare, ammirare e conoscere al meglio, nonostante la netta negatività del suo progressivo calo demografico che comunque non intacca affatto le belle attrattive naturali del territorio.