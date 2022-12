Questa che segue è proprio grossa, se rispondente al vero ! Allo stand promozionale e pubblicitario della Regione Molise installato alla stazione Termini di Roma per dire, promuovere e propagandare la regione Molise, il suo territorio, la storia, l’arte, la cultura, la società e l’economia molisani c’era una ragazza, peraltro gentilissima ed affabile, delle Puglie, esattamente del Salento ! Di tanto ha reso pubblica informazione Forche Caudine, l’associazione tra i molisani di Roma che non ha mancato di far osservare, fermo restando la squisita cortesia della salentina, che si è persa una ghiotta occasione di dare spazio ad un giovane/una giovane molisana certamente con le carte in regola e le cognizioni giuste per dire della propria regione di nascita e residenza. Ma per illustrare l’accaduto, d’acchito notato da tanti, spazio a quanto scrive Forche Caudine.