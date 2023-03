Mancano poco meno di quattro mesi al voto regionale in Molise per eleggere la nuova assemblea governativa della regione e già tantissimo è il fermento ed il lavorìo preparatorio di molti in vista di candidature, schieramenti e quant’altro. Ci si prepara cioè all’importante evento politico e “i giochi” sono tanti. Ci sono i candidati sicuri, quelli probabili, i possibili, gli outsider e non mancano coloro che vorrebbero tanto “correre”, leggi candidarsi, ma devono ancora decidere e trovare dove e chi li candidi. Insomma c’è di tutto e di più, con notizie e nomi che vanno e vengono, che oggi appaiono certi ma domani … non si sa. Ed allora, detto che stiamo nell’ambito dell’assoluta ufficiosità e quindi senza certezza alcuna, proviamo ad … addentrarci, operazione francamente non semplice dato l‘ambito politico, sinonimo di imprevedibilità e mutevolezza.

Restiamo a Venafro e dintorni, dove è di questi ultimi giorni la grossa notizia giudiziaria del possibile reintegro in Consiglio Regionale dei consiglieri prima surrogati nell’assemblea in luogo degli assessori e quindi estromessi per decisione della stessa assise, in attesa del responso ultimo della Cassazione. Tale decisione in effetti rimetterebbe in gioco, leggi in consiglio regionale, Antonio Tedeschi che a questo punto dovrebbe essere nuovamente candidato. E veniamo ai sicuri candidati da Venafro per il voto regionale del 25 e 26 giugno. Si tratta del vice presidente uscente ed assessore al turismo Vincenzo Cotugno, dell’ex assessore regionale Massimiliano Scarabeo e dell’esponente pentastellato Vittorio Nola, consigliere uscente. Saranno di sicuro, i tre, ai nastri di partenza : Cotugno, oggi nel gruppo misto in consiglio, da decidere la collocazione nell’ambito del centrodestra, Scarabeo candidato con Fratelli d’Italia e Nola in corsa sempre coi 5 Stelle. Dopodiché le due possibili novità venafrane di questa tornata elettorale regionale : l’assessore uscente del Comune di Venafro Angelamaria Tommasone e l’ex sindaco ed attuale primario ortopedico al Veneziale di Isernia, Enzo Bianchi. Questo, al momento, la situazione a Venafro, ma non si escludono rinunce, novità e sorprese. Passiamo a Pozzilli. Corre voce che si candiderebbe il Sindaco Stefania Passarelli, politicamente vicina all’europarlamentare Patriciello e come tale -sempre che si candidi- destinata a proporsi nell’area di centrodestra del predetto europarlamentare. In totale, quindi, al momento sette possibili candidati (due donne e cinque uomini) dal Molise dell’estremo ovest per l’assemblea regionale, fermo restando la possibilità di altri nomi futuri.

Chiudiamo coi votanti : a Venafro sono esattamente 10.065, che -come appena prospettato- avranno un’ampia scelta tra centrodestra, centrosinistra, nomi e personaggi in lizza. Il tutto però, lo si ribadisce, e tolte le poche certezze in fatto di candidature, è suscettibile di cambiamenti repentini, dal che il suggerimento di restare all’erta e, come suol dirsi in ambito giornalistico, sul pezzo !