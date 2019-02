I Vigili del Fuoco di Isernia stanno intervendo in varie zone della provincia, a causa delle forti raffiche di vento che da questa mattina interessano tutta la regione. L’intensità del vento desta grande preoccupazione perché potrebbe causare gravi danni a persone ed abitazioni. Nella zona di Isernia, inoltre, sono tante le segnalazioni dei residenti per problematiche legate all’instabilità degli alberi. Nella villa comunale, alcuni alberi sono stati stradicati dalla forza del vento, in via Berta, un albero si é abbattuto su un’auto parcheggia. Sul posto sono intervenuti i pompieri. Per ora, fortunatamente, non si sono verificati incidenti gravi particolari fino a questo momento.