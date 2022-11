Allerta meteo in Campania per temporali, fulmini e grandinate per l’intera giornata di mercoledì 16 novembre. A Napoli parchi chiusi.

Allerta Meteo per 24 ore in Campania: si attendono temporali, tempeste di fulmini e grandinate per l’intera giornata di domani, mercoledì 16 novembre. Lo ha annunciato la Protezione Civile della Regione Campania, che ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani. Le fasce più colpite saranno quelle costiere dell’intera regione, dall’area casertana fino al Cilento. Meno intensa, invece, nelle zone interne di Irpinia e Sannio. A Napoli i parchi cittadini saranno chiusi.

“I temporali potranno essere intensi e repentini”, spiega la Protezione Civile regionale, e “saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevede un rischio idrogeologico per temporali anche con possibili allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua; scorrimento delle acque nelle sedi stradali anche con possibile trasporto di materiale. Prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture oltre alla caduta di rami o alberi”, continua la nota della Protezione Civile della Regione Campania, che raccomanda “alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare gli effetti dei fenomeni previsti anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”. C’è il timore infatti che piogge molto intense, come le prime avvenute pochi giorni fa su tutta la regione, possano causare nuovamente danni soprattutto nei terreni già colpiti in precedenza, anche in virtù della pioggia pressoché assente in regione da aprile fino ad oggi.