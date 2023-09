fonte ilmeteo.it

Una nuova perturbazione, la quinta di settembre, raggiungerà l’Italia nelle prossime ore causando un peggioramento del tempo in molte regioni del Centro-Nord, favorendo inoltre un calo termico in gran parte del Paese. Sono previste piogge, temporali, locali grandinate e venti forti specialmente durante il transito delle celle temporalesche. Malgrado ciò al Sud insisterà un caldo anomalo per questo periodo. Questa stessa perturbazione Giovedì 21 Settembre, porterà precipitazioni sparse su gran parte del Centro-Nord e alcune zone del Sud, mentre rimarranno escluse dalla fase di maltempo le estreme regioni meridionali.



Venerdì 22 è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione che porterà nuovo maltempo inizialmente al Nord e poi, nel corso del fine settimana, anche al Centro e al Sud, favorendo tra l’altro un generale calo delle temperature che metterà fine ovunque alla fase di caldo anomalo.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Per la giornata di Giovedì 21 Settembre la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo GIALLA sulle seguenti regioni!



Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Sardegna: Logudoro

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.