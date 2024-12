L’arrivo di più aria fredda dal Nord Europa verso la nostra penisola determinerà, nelle prossime ore, precipitazioni a carattere nevoso fino a quote alto-collinari sulle regioni del medio adriatico, con un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte del Centro-Sud. Per questo la protezione civile ha emesso un’allerta meteo per la giornata di venerdì 20 Dicembre.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati) ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse . I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

ALLERTA METEO : Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di Venerdi 20 Dicembre, allerta gialla in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Dunque ad essere colpiti saranno, in particolare, il versante adriatico del Centro e il Sud, aree dove nel corso di Venerdi 20 Dicembre il maltempo dominerà la scena: forti piogge interesseranno le coste adriatiche e i settori tirrenici del meridione; in qualche caso potrebbero addirittura registrarsi dei fenomeni temporaleschi, insoliti per questo periodo dell’anno. Da segnalare poi anche un deciso rinforzo dei venti, che soffieranno a con raffiche da tempesta da nord a sud e l’arrivo di nevicate sui rilievi appenninici, con quota in calo fino ai 700/800 metri su quelli centrali, più elevata invece su quelli meridionali.

