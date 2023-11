di T.A.

SCADENZA ISCRIZIONI IL 30 NOVEMBRE PROSSIMO, CERIMONIA DI PREMIAZIONI SABATO 16 MARZO 2024 AL TEATRO GHIONE IN VIA DELLE FORNACI, 17 A ROMA

Siete inclini a scrivere versi, racconti, poesie, romanzi, narrative e similari ? Pensate di cimentarvi, non avendolo sin qui mai fatto, in un concorso letterario nazionale ? Bene, c’è l’occasione giusta alla portata. Ad offrirla è il Premio Letterario Roma International 2023 che propone ben sei categorie di opere in concorso, ossia la Cat. A per libro edito di narrativa, poesia o saggistica in lingua italiana, francese, tedesca, inglese e spagnola, la cat B per opere inedite di poesia nelle lingue innanzi citate, la cat. C per narrativa inedita breve

nelle stesse lingue, la cat D per silloge poetica inedita in lingua italiana, la cat. E per romanzo inedito o raccolta di racconti in lingua italiana e la cat F booktrailer e video poesia di libri di narrativa o poesia editi o inediti. Le singole categorie in concorso prevedono premi in denaro, targhe, pubblicazioni dei testi premiati e trofei. Il tema del concorso è libero e per parteciparvi occorre versare un contributo di 30 euro per associarsi all’iniziativa, da accreditare come da regolamento allegato. La scadenza delle iscrizioni al concorso è fissata al 30 novembre 2023, mentre la cerimonia di premiazione è in programma sabato 16 marzo 2024. Per invii dei lavori in formato cartaceo spedire a Associazione Culturale “Pegasus Cattolica”,via Irma Bandiera 29 – 47841 Cattolica (RN), tel. 347/1021100. Per invii in formato elettronico : pegasus@associazionepegasuscattolica.it.

Per info 347/1021100.