Sono elezioni decisive per testare la forza dei partiti e l’appeal del governo. Meloni punta sulla sorella Arianna, la Lega su Patriciello, Forza Italia su Martusciello. Schlein tenta la pace con De Luca indicando il figlio Piero capolista per il Mezzogiorno. Il M5s si affida all’ex presidente dell’Inps, Tridico. Renzi e Mastella vanno insieme.

L’effetto Europee, man mano che si avvicina il giorno del voto, previsto per il 9 giugno, si farà sentire sempre di più. Saranno mesi segnati da una campagna elettorale in cui ogni partito proverà perseguire il proprio “interesse” cercando di capitalizzare i consensi a scapito anche degli alleati, considerata la legge proporzionale. Nel centrodestra si cercherà di fare in modo che la campagna elettorale non abbia ripercussioni sull’efficienza dell’azione di governo. Nel centrosinistra si proverà ad evitare che la contrapposizione Pd-M5s comprometta l’ipotesi di una alleanza futura.

Però la competizione ci sarà e le posizioni si distingueranno nettamente. E ogni partito cercherà di piazzare come capolista, candidati ben riconoscibili per incassare più voti possibili. Ora, questa analisi è su cosa potrebbe accadere al Sud. La premier Giorgia Meloni ha intenzione di schierare in tutta Italia la sorella Arianna, di recente nominata segretaria nazionale di Fratelli d’Italia. Poi ci sarebbe Raffaele Fitto, ministro del Sud, a rappresentare il partito nel Mezzogiorno, così da gestire il Pnrr sia sul versante italiano che su quello europeo. Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, ha indicato invece il paganese Alberico Gambino. Una riconferma per Fd’I potrebbe esserci per l’uscente calabrese Denis Nesci.

Per quanto riguarda la Lega, si dice che tra i papabili ci sia Aldo Patriciello, già europarlamentare per quattro mandati, eletto in quota Forza Italia, noto imprenditore che investe in più settori, dalla sanità – proprietario di numerose cliniche – all’edilizia e all’editoria. Altro imprenditore che aspira ad un seggio nel parlamento europeo è Angelo D’Agostino, che negli ultimi mesi ha avviato un dialogo con il Carroccio, intavolando una trattativa direttamente con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

Potrebbe esserci l’ex rettore dell’Università di Salerno, Aurelio Tommasetti. In Forza Italia potrebbe correre per il Sud, il coordinatore regionale del partito, Fulvio Martusciello, europarlamentare uscente. In campo, si dice, anche Sonia Palmieri, già assessore regionale al lavoro e alle risorse umane della prima giunta di Vincenzo De Luca. Nei giorni scorsi è passata con gli azzurri con la benedizione del coordinatore nazionale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E infine, due europarlamentari uscenti: Isabella Adinolfi, ex M5s, e Lucia Vuolo, ex Lega, entrambe della provincia di Salerno.

Nel centrosinistra il Pd sembra tentato a scommettere su Piero De Luca, figlio di Vincenzo De Luca. Sarebbe questa la strategia della segretaria Elly Schlein per appianare i contrasti con il governatore, un modo per recuperare alla mancata riconferma di De Luca jr a vicepresidente del gruppo parlamentare del Pd. Del resto, il supporto dei De Luca alle Europee sarebbe imprescindibile per il Pd, che altrimenti rischierebbe un tracollo in Campania. A Napoli, ad incarnare l’area Schlein potrebbe essere arruolato il giornalista Sandro Ruotolo. Infine, resta tra i papabili l’ex deputato Lello Topo, uno dei big del partito napoletano, legato politicamente al capogruppo regionale del Pd, Mario Casillo.

De Luca governatore potrebbe investire un po’ dei suoi voti sull’assessore regionale alle politiche sociali, Lucia Fortini.

Per blindare la Puglia, nel collegio Sud ci sarebbe come candidato infine il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sponsorizzato dal governatore Michele Emiliano, che pure in un primo momento aveva pensato di ipotecare uno scranno in Europa, considerato che ormai è al secondo mandato alla presidenza della Puglia.

Nel M5s il nome più accreditato a guidare la lista nella circoscrizione meridionale, è quello di Pasquale Tridico, economista, presidente dell’INPS dal 2019 al 2023.

I pentastellati lo hanno sempre tenuto in grande considerazione: prima delle politiche del 2018 era stato scelto come ministro del lavoro in caso di vittoria. Il governo Conte I lo aveva in seguito designato come presidente dell’Inps. Oggi è coordinatore del Comitato per la formazione e l’aggiornamento del M5s. Circolano intanto altri nomi: per la Campania quello della senatrice salernitana Felicia Gaudiano, di Danilo Della Valle e di Maura Sarno; per la Puglia, quello dell’europarlamentare Mario Furore. Tranne che su Tridico, l’ultima parola spetterà agli attivisti che voteranno attraverso la piattaforma. E veniamo ai centristi: i partitini hanno bisogno di mettersi insieme, altrimenti rischiano di non superare la soglia di sbarramento del 4 per cento. Infatti, Matteo Renzi e Clemente Mastella hanno siglato un patto per dare vita alla lista de «Il centro» raccogliendo tutti i piccoli raggruppamenti, associazioni, movimenti di ispirazione cristiana-democratica e socialdemocratica, di stampo riformista, così da formare «un grande centro» sul modello della vecchia Margherita. Tra i renziani pronti a correre nel collegio Sud il casertano Nicola Caputo, assessore all’agricoltura della Regione, molto legato dunque al governatore De Luca. Ma in questo grande centro che hanno in mente Renzi e Mastella potrebbe alla fine ritrovarsi anche Carlo Calenda, presidente di Azione, che nel Mezzogiorno ha pensato alla candidatura dell’ex ministro per il Sud, Mara Carfagna. Al di là dei sondaggi, le Europee riveleranno la vera forza politica dei partiti, saranno un test per Palazzo Chigi e per la tenuta del centrodestra, un braccio di ferro tra i sovranisti nostrani di Lega e Fratelli d’Italia, termometro dell’appeal dei moderati di Forza Italia senza il grande leader Silvio Berlusconi. Saranno le Europee a dire cosa rappresenta per gli elettori il nuovo corso del Pd identitario laburista di Schlein, qual è la consistenza del M5s neopopulista di Giuseppe Conte, deprivato di reddito e superbonus. Saranno le Europee la prova della sintonia tra gli eterogenei irriducibili centristi. Le Europee saranno una impresa che nessun partito può fallire, a cominciare dalla scelta dei candidati.

fonte: Orticalab.it – Antonio Picariello