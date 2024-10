di T.A.

“DICIAMOGLI DI SI” DI EDUARDO DE FILIPPO IN SCENA ALL’AUDITORIUM DI ISERNIA SU INIZIATIVA DI CAST

Teatro di tutto spessore artistico il 19 e 20 ottobre prossimi all’Auditorium di Isernia su iniziativa di Cast, il Centro Artistico di Sperimentazione Teatrale del capoluogo pentro. Andrà in scena infatti “DICIAMOGLI DI SI” di Eduardo De Filippo, interpretato da artisti locali ambosessi e di ogni età. Il contenuto del lavoro teatrale : Michele Murri torna a casa dopo aver trascorso un anno in manicomio e in sua assenza la sorella Teresa ha affittato la sua camera a Luigi Strada, uno scapestrato attore n cerca di fortuna. Inoltre per evitare di compromettere gli affari di Michele, Teresa decide di non rivelare agli amici di famiglia il reale motivo dell’allontanamento e finge che il fratello sia tornato da un lungo viaggio. Michele sembra effettivamente star bene, ma sarà proprio così ? Gli orari degli spettacoli : il 19 ottobre h 21, il 20 h 18.