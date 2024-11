di T.A.

Iniziative multiple per combattere la violenza sulle donne. Oltre al Flash Mob della mattinata al Veneziale di Isernia, da segnalare nella stessa giornata il concerto serale all’Auditorium dello stesso capoluogo pentro. A partire dalle h 18.30 saranno in concerto “Alessandro Celani ed i 13 e 31”. A seguire You Are My Sister, spettacolo teatrale del VB sezione rondine dell’ISIS Majorana/Fascitelli di Isernia cura di Giovanni Gazzanni e Silvio Di Sandro ; tutor del progetto Rondine Valeria Garofalo.