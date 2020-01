Il tribunale di Isernia è stato evacuato nella mattinata di oggi, lunedì 20 gennaio, per un principio di incendio dovuto a un cortocircuito al quadro elettrico presente negli archivi del palazzo causato, probabilmente, da un’infiltrazione d’acqua. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra per mettere in sicurezza l’edificio. Le fiamme non ci sono praticamente state, tuttavia, il tribunale è stato evacuato in via precauzionale.