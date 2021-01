Cominciato lunedì 11 per concludersi sabato 23 gennaio 2021, “Open-weeks”, l’evento dell’Istituto Alfano dedicato all’orientamento in entrata ai ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, ha concluso con successo la sua prima settimana online con una grande partecipazione di studenti e genitori: i laboratori di fisica, latino, greco e scienze, gli incontri con prof e studenti dei due Licei cittadini hanno intercettato interesse e curiosità.

Da oggi (lunedì 18 gennaio) si prosegue con i tour virtuali: la scuola, i due plessi liceali di Via Asia e di Viale Trieste, i laboratori, le attrezzature, le aule, gli spazi comuni, raccontati da chi li vive, studenti e docenti. Un’altra occasione per vedere, conoscere e scegliere tra gli indirizzi presenti all’Alfano la scuola superiore che fa per te entro il 25 gennaio: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Biomedico.

E’ possibile prenotare la propria visita virtuale attraverso il sito della scuola e l’applicazione Google Moduli dalla pagina http://www.iissalfano.gov.it/wordpress/iscrizioniopenweeks-202 per ogni pomeriggio di questa settimana fino al 23 gennaio. Successivamente alla prenotazione, si riceverà via email il link per accedere alla riunione.

L’Istituto Alfano di Termoli ha attivato uno sportello di supporto alle iscrizioni a disposizione delle famiglie presso la sede di Viale Trieste – ufficio segreteria alunni. Per informazioni: 0875 479162 – email: segreteria.alunni@iissalfano.edu.it.

Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a visualizzare il video istituzionale dell’Istituto Alfano da Termoli, autoprodotto dai nostri studenti.