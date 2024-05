di Redazione

Al Palairino di Termoli, nel ricordo del caro professore Augusto Piserchia, il Dipartimento di Scienze motorie dell’Istituto “Alfano da Termoli” ha organizzato la giornata conclusiva del “Memorial A. Piserchia”, per rendere omaggio nel modo più giusto a un professionista autentico del settore scolastico e sportivo. Durante la mattinata di venerdì 24 maggio 2024 si sono disputate le cinque finali di pallavolo in una serie di partite equilibrate e appassionanti, dieci le classi coinvolte, per un totale di cinquanta alunni circa. Si sono aggiudicate il titolo le rappresentanze della 1G, 2H, 3C, 4G e 5G a cui è stata consegnata una targa ricordo. Alla presenza della figlia Ginevra, del padre Michele, delle sorelle Maria e Angela, del fratello Giuseppe, dei nipoti, dei suoceri e del cognato, della Dirigente Scolastica Concetta Rita Niro e dell’Assessore allo sport e cultura Michele Barile, i ragazzi dell’Alfano hanno vissuto una giornata di condivisione e memoria dedicata a un professore che, innamorato del suo lavoro, ha dato un contributo di impegno e idee all’intera comunità scolastica. Soddisfatti i docenti organizzatori prof. Angela Catelli, Loredana Sapio, Rita Attanasio, Andrea Putzu, Manuel Paradisi e Roberto Di Bucci per la buona riuscita dell’evento. Un arrivederci al prossimo anno scolastico con l’intenzione di proseguire con questo importante appuntamento sportivo ed educativo.