Sollecitati interventi per prevenire allagamenti futuri di campi ed aziende agricole, scongiurando pericoli per i residenti

Allagamenti ed esondazioni nelle giornate scorse, causa le abbondanti precipitazioni, in località Torcino del Comune di Ciorlano, ai confini col Molise occidentale. Nel video allegato si vedono le acque che invadono i campi coltivati, ricoprono sentieri tra i terreni e lambiscono i piani terra delle abitazioni sfiorando la stessa chiesa della borgata rurale, luogo di culto dedicato a San Francesco. In effetti l’acqua melmosa pare provenire dai canali di raccolta e dal deflusso delle acque provenienti dalla orografia della zona, in passato già soggetta ad allagamenti ed esondazioni del Volturno assai dannose per le colture in atto senza comunque arrecare problemi e pericoli alle persone. Data comunque la ricorrente e periodica realtà di esondazioni ed allagamenti in tale territorio, sono in molti a chiedere interventi tali da evitare danni e pericoli a coltivatori, produttori e residenti di Torcino e dintorni.