di Redazione

“Domenica troviamo una squadra che è meritatamente prima in classifica, ha avuto grande continuità di risultati dopo il cambio di allenatore nel girone d’andata. Il Campobasso è una squadra solida e molto pericolosa sulle palle inattive. Mi aspetto una partita molto combattuta perché noi andremo a cercare di fare punti come abbiamo fatto fino ad adesso. I numeri ci dicono che abbiamo ottenuto molto meno rispetto a quello che abbiamo prodotto. Se da una parte è stato un nostro demerito, dall’altra credo che dovremo riscuotere qualcosa anche dalla fortuna. La perseveranza sarà la nostra arma in questo finale di campionato”.