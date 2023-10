di Redazione

𝗟𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗺𝗼𝗿𝗶𝗻𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 – 𝗩𝗮𝘀𝘁𝗼𝗴𝗶𝗿𝗮𝗿𝗱𝗶:” 𝗠𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗶𝗻 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗵𝗼 𝗻𝗼𝘁𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲”

Mister Marmorini al canale ufficiale del club:”Ho trovato un ambiente che mi ha accolto molto bene, un gruppo di lavoro sano. Il cambio di allenatore non è mai piacevole per una squadra, però mi aspetto una reazione emotiva importante perché ho notato un gruppo con grande cultura del lavoro e applicazione. Lo United Riccione è una società che ormai da un paio di anni fa investimenti importanti ed è piuttosto ambiziosa. Probabilmente non ha iniziato il campionato secondo le aspettative, ma hanno una squadra di qualità e un allenatore importante per la categoria.

Noi vogliamo diventare una squadra problematica per ogni avversario, costruendo un percorso che ci permetta di raggiungere il nostro obiettivo.”