Quanto è cambiata Campobasso negli ultimi cento anni? Lo si potrà scoprire partecipando alla Caccia Fotografica nel Borgo Antico: una piacevole passeggiata alla ricerca dei luoghi raffigurati in alcune fotografie dell’archivio Trombetta. Appuntamento, quello di domenica 8 settembre a partire dalle ore 17.30 in Piazza Pepe, inserito nel cartellone “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

L’iniziativa è curata dall’Associazione “Progetto136”.

Per giocare sarà necessario iscriversi presso il punto informativo dell’associazione, in Piazza Pepe e la partecipazione è gratuita. Si giocherà a squadre, ognuna delle quali potrà essere composta da uno ad un massimo di cinque componenti. Le squadre riceveranno una mappa cartacea del borgo di Campobasso sulla quale sono segnalati alcuni punti di interesse. Collegandosi alla pagina Facebook Progetto136, i concorrenti dovranno scaricare il regolamento del gioco per poter così partire all’avventura nel borgo sulle tracce delle foto Trombetta.