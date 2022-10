E’ l’iniziativa de “I Venafrani per Venafro” che propongono “La passeggiata nella Venafro di epoca romana” condotta dalla prof.ssa Fabrizia D’Urbano

Riscoprire, conoscere ed implicitamente tornare a diffondere le peculiarità e le attrattive della Venafro “romana”, ossia della parte occidentale della città risalente al periodo d’oro dell’Urbe che anche a Venafro lasciò segni tangibili della propria presenza. Di questo e tant’altro si dirà dal primo pomeriggio di martedì prossimo 11 ottobre su iniziativa del movimento “I Venafrani per Venafro”, sodalizio indipendente che si propone di trasmettere messaggi positivi e propositivi della città perché altri ne sappiano ed apprezzino.

Nella circostanza condurrà l’appuntamento la prof.ssa Fabrizia D’Urbano, docente di materie letterarie alla media statale “Pilla” di Venafro e con specializzazione in storia classica presso La Sapienza di Roma. Il programma del pomeriggio dell’11 ottobre prossimo : ritrovo alle h 15,30 al Teatro Romano/Terme di S. Aniello con introduzione dell’evento da parte del giornalista Tonino Atella e l’illustrazione dell’importante sito storico/archeologico di S. Aniello ad opera della predetta prof.ssa Fabrizia D’Urbano. A seguire il trasferimento in Via Pretorio, quindi al “Campetto di Don Sante”, alla vicina Cattedrale, agli scavi del Liceo Classico “Giordano” e in altre eventuali località della zona.

Un tuffo nella storia romana venafrana quindi, che certamente avvincerà ed interesserà per la ricchezza delle tante testimonianze storico/archeologiche che Venafro presenta, nonostante il grosso sia ancora da portare alla luce, mostrare alla massa e finalmente valorizzare. Ma intanto una bella e ricca passeggiata assieme a tant’altri in siffatto patrimonio storico/culturale sarà evento piacevolissimo, con l’auspicio che possa servire finalmente alla sua piena valorizzazione con scavi e mostre ad hoc.