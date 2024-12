di T.A.

FESTA DEL VINO E DEL TARTUFO MOLISANO A BOJANO

Un appuntamento che prenderà letteralmente alla gola ! E’quello in calendario il 6, 7 ed 8 dicembre prossimi nel centro storico di Boiano dove si svolgerà la FESTA DEL VINO E DEL TARTUFO MOLISANO. S’inizierà dalle h 18 del 6 dicembre gustando la prelibatezza naturale della terra molisana, il tartufo appunto, “innaffiato”col rosso locale; il tutto si concluderà nella serata dell’8 dicembre. Nella giornata domenicale conclusiva previsto il percorso di degustazione con bevuta di vino ed assaggio d tartufo in ogni cantina del centro storico di Bojano . Una partecipazione di dovere per ritrovare sapori e prodotti genuini del territorio molisano.