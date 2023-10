di T.A.

Si avvicina l’edizione 2023 dell’attesissima Maratona di New York, in programma nella metropoli statunitense il 4 novembre prossimo, e Venafro si appresta a rispondere ancora una volta “presente”, ricordando le belle e soddisfatte partecipazioni degli anni precedenti. Per l’importante prossimo appuntamento podistico negli Usa, con migliaia di atleti pronti a scattare al via dello starter e tantissimi campioni di livello mondiale alla partenza, anche dal Molise ed esattamente da Venafro si starà alla partenza per fare sport, divertirsi e partecipare. Due saranno infatti i portacolori dell’Atletica Venafro che si accingono a partire a New York per coprire i 42 km. della prova : trattasi del venafrano Luigi Durante, già tra i podisti di precedenti edizioni della maratona statunitense, e di Antonio Chiodi che vive a Roma e che correranno coi colori della società podistica venafrana. I due podisti, felicissimi di correre sulle strade di New York, hanno dichiarato all’unisono : “Aspettiamo con impazienza di partecipare per correre, confrontarci e divertirci. Trattasi di appuntamento socio/sportivo di livello mondiale che coinvolge atleti da ogni continente. Ci divertiremo senz’altro, a prescindere da posizioni, tempi e risultati. Da febbraio abbiamo in tasca il tagliando di partecipazione e non nascondiamo l’attesa per l’entusiasmante prova che ci attende !“. Ed allora un caloroso “In Bocca al Lupo” e buon divertimento a Luigi ed Antonio, con la certezza che suderanno soddisfatti le proverbiali “sette camicie” per tagliare l’agognato traguardo di New York prima di rientrare e raccontare a familiari ed amici la loro entusiasmante prova new yorkese.