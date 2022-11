A parlarne la promotrice Virginia Ricci, curatrice della mostra

Sino al prossimo 4 dicembre, e agli orari indicati in locandina allegata, è visitabile alla Liberty di Venafro “Ventri di tutti i tempi”, mostra d’arte collettiva allestita in parallelo col convegno a tema identico appena svoltosi. A parlare di tale collettiva é la stessa promotrice e curatrice del tutto, la venafrana Virginia Ricci : ”E’ un coro-attacca la donna- delicato e sommesso. E’ una mostra originale, espressione di più artisti e più tecniche per sottolineare il matriarcato, ossia la cultura del rispetto e della non violenza.

Sedici artisti di Le Muse Atelier di Pescara, Pentacromo di Cassino, insegnanti di Venafro, Genova, artigiani e collezionisti di Campobasso. Quattro sale a motivare le opere di Florena Palmieri, Concetta Fornaro, Maria Teresa Santella. E poi Rosella Celentano, Giuseppina Matticoli e Laura Di Cicco per il mito, Maria Rosa Montiani e Sara Bensi a riassumere le leggende e quindi gli artigiani con Mario Ricci, Raffaele D’Aquanno, Anto Cravero ed Ercolina Delle Monache, nonché Angela Di Teodoro, Monica Di Folco, Antonio De Angelis e Stefy Ponzy. Nella mostra anche il matriarcato delle donne Khasi in India”. La collettiva, come scritto in apertura, é visitabile sino al 4 dicembre prossimo.