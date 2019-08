L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato, in stato di libertà alla competente A.G., C.D., 24enne campobassano, per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata dello scorso 6 agosto, personale della Squadra Volante era intervenuto per un incidente verificatosi nei pressi dell’incrocio tra Via XXIV Maggio e Via Monte Grappa che aveva visto coinvolti un motociclo e un’autovettura. Dai primi rilievi effettuati, si accertava che il giovane alla guida del motociclo proveniente da Via XXIV Maggio, poco prima di giungere all’intersezione con Via Monte Grappa, perdeva il controllo del mezzo, finendo la corsa contro un’autovettura che sopraggiungeva nel frattempo. Trasportato in ospedale per accertamenti, il 24enne veniva sottoposto a specifici esami clinici, risultando positivo all’uso di sostanza stupefacente (cocaina).

Ancora guai per B.N., il ventenne di origine siciliane, attualmente ristretto nella Casa Circondariale di Agrigento. Nella giornata di ieri 8 luglio, la Polizia di Stato di Campobasso – Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica del capoluogo molisano, ha proceduto a notificare al giovane un avviso di concluse indagini in un procedimento che lo vede indagato con altri per danneggiamento aggravato. L’episodio oggetto del procedimento risale al maggio del 2018, allorquando il B.N., unitamente ad altre persone, aveva intenzionalmente lanciato pietre contro le finestre dell’Istituto scolastico “Marconi” di questo capoluogo, rompendo il vetro di una finestra posta al piano rialzato. Come noto, in data 7 agosto u.s., il giovane era già stato destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare per tentata estorsione e minacce, emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta del Procuratore della Repubblica Nicola D’Angelo, e tratto in arresto dalla Squadra Mobile in esecuzione di misure cautelari emesse nei suoi confronti, essendo stato ritenuto responsabile, con altri, di numerosi furti commessi in questo capoluogo.