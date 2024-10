di Redazione

Il sorriso di Mariagiovanna riempie l’obiettivo del fotografo Lello Muzio, nel verde di un bosco; la sedia a rotelle si percepisce appena, in un dettaglio. È questo lo scatto con cui la cooperativa “Sirio” di Campobasso si è aggiudicata il secondo posto nella categoria “persone” del premio “Sostenibilità in cooperativa”, promosso da Confcooperative e Fondosviluppo. La premiazione ieri a Roma, presso il Palazzo della Cooperazione. A ritirare il riconoscimento Lino Iamele, presidente della coop. Sirio e Attilio Buccino, Coordinatore dei CSE Unificati del Comune di Campobasso. Ad accompagnarli c’era la delegazione molisana di Conf, costituita dal Presidente Riccardo Terriaca, il Direttore Carmela Colozza e la Referente Regionale Vittoria Cappuccilli. Cinque le categorie in gara, altrettante P (persone, prosperità, pace, partnership, pianeta), tre premi per ogni categoria. Le cooperative potevano partecipare con una foto, un video o un manufatto che raccontasse simbolicamente un progetto legato ai temi dell’agenda 2030. La cooperativa Sirio, con lo scatto vincitore, ha presentato la sua recente attività presso bosco Faiete (Campobasso): la realizzazione di un percorso sensoriale, senza barriere, che ha visto lavorare insieme i ragazzi che frequentano la cooperativa e le guardie ambientali. Un progetto che promuove l’inclusione, mette al centro le persone, creando un luogo aperto a tutti, dove fare comunità. La Cooperativa Sirio è una Cooperativa costituita da circa 350 Soci – Lavoratori, ha sede a Campobasso; L’attività prevalente consiste nella gestione di servizi sanitari, sociali e sociosanitari in tutta la Regione Molise, ormai da oltre 20 anni.