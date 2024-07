di Redazione

Gli studenti dell’ITS “Antonio Bruno” di Grottaminarda (AV) sono stati in visita allo stabilimento Colacem S.p.A. di Sesto Campano. Un’occasione di conoscere il ciclo produttivo dell’impianto e la sua tecnologia all’avanguardia.

I ragazzi hanno parlato di un’esperienza coinvolgente e istruttiva per osservare da vicino come si produce il cemento. Accompagnati da tecnici Colacem, i ragazzi hanno potuto porre domande, ottenendo risposte dettagliate e approfondite, in particolare sull’automazione dell’impianto, sul tema della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Durante la visita, sono state evidenziate le competenze richieste nel settore, incoraggiando gli studenti a considerare possibili carriere future in questo ambito. L’evento ha dimostrato l’impegno della scuola e dell’azienda nel promuovere l’educazione scientifica e tecnologica tra i giovani, offrendo loro prospettive di crescita personale e professionale. Lo stabilimento Colacem S.p.A. di Sesto Campano (IS) si impegna continuamente a promuovere visite aziendali aperte a tutti.