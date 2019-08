Al termine di un testa a testa durato per tutto lo spoglio delle schede, seggi chiusi alle ore 20, Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, è il nuovo presidente della Provincia di Isernia. Ricci ha battuto Felice Ianiro, sindaco di Frosolone, conquistando lo scranno più alto dell’Ente di via Berta. Ricordiamo che entrambi i candidati sono espressione del centro-destra. Nessun candidato per il Pd e per il M5S.

Alfredo Ricci ha ottenuto 469 (52,39%) voti contro i 401 (47,51%) del suo sfidante Felice Ianiro.

– Rilevazione affluenza delle ore 12.00 per le elezioni del Presidente della Provincia

Votanti Fascia “A”= 150

Votanti Fascia “B”= 5

Votanti Fascia “C”= 5

Votanti Fascia “D”= 21

Totale votanti ore 12.00 = 181, percentuale pari al 30,7%

– Rilevazione affluenza delle ore 17.00 per le elezioni del Presidente della Provincia

Votanti Fascia “A”= 241

Votanti Fascia “B”= 8

Votanti Fascia “C”= 6

Votanti Fascia “D”= 37

Totale votanti ore 17.00 = 292, percentuale pari al 49,5 %