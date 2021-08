di Tonino Atella

Alessandro Guastaferro, venafrano non vedente e rappresentante del MoVI in Molise (Movimento Volontariato Italiano), dirama a nome del Movimento cui appartiene l’invito che di seguito ospitiamo: “Caro/a amica/o abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare ad un incontro online (ma appena possibile lo faremo anche in presenza) per conoscere il MoVI e la possibilità di creare una rete sul tuo territorio verso una vera e propria “casa comune” che possa rappresentare il volontariato e contribuire alla costruzione di una società più giusta e solidale.

Un incontro formativo per conoscerci, conoscere il MoVI e su cosa si sta cosa impegnando oggi, ragionare insieme sul volontariato e le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi.

Vi aspettiamo, Alessandro Guastaferro”. L’indirizzo link per il collegamento in programma lunedì 6 settembre 2021 h 17,30/19,30: https://us02web.zoom.us/i/88994215578?pwd-SmVUdDdoZkpjajY4b3lrZEptZDVuUTO. Informazione sul MOVI oggi, stralciando da quanto scrive Gianluca Cantisani, presidente nazionale del MoVI: “La rete MOVI a 40 anni dalla nascita guarda a strade nuove per il futuro del volontariato, parola che da decenni è usata per esprimere la scelta dell’accoglienza e della solidarietà, della difesa dei principi della Co, della discesa in campo dei cittadini per la cura del bene comune … Vogliamo promuovere una visione collettiva del futuro collegando mondi vicini,consapevoli che solo unendo le forze possiamo superare i limiti di ciascuno e lavorare per il cambiamento sociale del paese in modo non violento, ossia duraturo e per tutti … Nel 2022 appena possibile vogliamo convocare una conferenza nazionale del MoVI a Roma su cui costruire insieme una politica di promozione del futuro del volontariato in Italia, partendo dalle esperienze delle reti di ogni territorio che sono il nostro patrimonio ed andando verso azioni comuni che hanno a cuore il cambiamento del paese intero”.