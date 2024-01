di Redazione

Alessandra Salvatore, Capogruppo del Partito Democratico – Gruppo Consiliare – Regione Molise, sulla questione del rinvio della discussione di alcune mozioni presentate dalla minoranza in Consiglio, sul nuovo P.O. Sanitario

“Questa mattina la Giunta e la maggioranza di cdx si sono sottratte alla discussione delle mozioni, tutte relative alla Sanità, presentate dalle minoranze. Abbiamo chiesto alla maggioranza di non rinviare e di fare seguire, alle dichiarazioni alla stampa (di Presidente ed Assessori), impegni formali (non a chiacchiere ma con atti consiliari). La risposta è stata un rinvio, motivato sulla circostanza della presentazione (a loro insaputa evidentemente) di nuova bozza di Programma Operativo sanitario, che necessitava di loro approfondimenti. La discussione delle mozioni, presentate alcuni mesi fa, in realtà, sarebbe stata utile proprio in vista della stesura del nuovo P.O. Alcune mozioni, poi, non avevano alcuna diretta incidenza sul P.O., se non in termini di maggiori risorse (come, ad esempio, quella relativa al ripristino del Fondo Nazionale contro i disturbi alimentari). La maggioranza di centrodestra ha rinviato il confronto su nodi fondamentali, che verranno al pettine. L’auspicio è che il tempo preso, contro la volontà delle minoranze, con il rinvio, non si traduca in tempo perso e porti, al contrario, consiglio e la volontà di tutelare, non con dichiarazioni estemporanee, ma con scelte e conseguenti atti amministrativi, la salute dei cittadini molisani.