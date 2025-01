di Redazione

E’ quanto chiedeva la mozione – respinta a maggioranza e modificata alla luce degli emendati apportati dalla consigliera Pd Alessandra Salvatore, durante i lavori del Consiglio Regionale per attualizzarla alla luce della nuova Finanziaria – affinché si potenziasse il Fondo Sanitario Nazionale.

“E’ noto che il Sistema sanitario nazionale sconta, rispetto alla media europea, un forte sottofinanziamento, come certificato dalle autorità indipendenti. Abbiamo bisogno, come Paese e non solo come Molise, tutti, di maggiori risorse. Ma per questa maggioranza di centrodestra dobbiamo accontentarci di quelle esistenti (anche se, per loro stessa ammissione, non sono risolutive dei problemi di un settore ancora incapace di rispondere alla domanda di salute delle persone, in Molise e non solo). Incredibilmente hanno detto no alla mia richiesta di lavorare per un aumento della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale”. Cinque miliardi e mezzo l’anno a decorrere dal 2026 per poter investire sul personale, su nuove assunzioni, per dare retribuzioni più dignitose a medici e infermieri e per investire su politiche di prevenzione.

“L’incremento del Fsn potrebbe trovare copertura attraverso una riduzione dei Sussidi ambientalmente dannosi, cosa che consentirebbe anche di osservare obblighi derivanti dagli impegni europei sulla lotta al cambiamento climatico. Insomma, non c’era davvero ragione per dire no a questo impegno che si chiedeva al governo Roberti, affinché facesse pressione, anche attraverso la delegazione parlamentare, per ottenere più soldi per la sanità pubblica. Dagli interventi di esponenti della maggioranza è emerso come l’unica loro preoccupazione sia quella di non fare innervosire il governo Meloni. Ma questo ai molisani, che non trovano medici sulle ambulanze del 118, cosa può mai interessare?”