di Redazione

La Consigliera Regionale del PD, Alessandra Salvatore ribadisce la posizione del Partito Democratico, sulla Manovra finanziaria ritenuta iniqua e lontana dalle promesse fatte dal centrodestra in questi mesi e in questi due anni di governo. ” Anche in Molise, a Campobasso, tante lavoratrici e tanti lavoratori provenienti da tutta la regione, che hanno aderito allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, stanno manifestando contro una Manovra che taglia la sanità pubblica – dice il Capogruppo PD in Consiglio Regionale – che taglia la scuola pubblica, che ha mancato le promesse di aumento sulle pensioni, che non fa investimenti per il futuro, che non prevede il rinnovo contrattuale che 5 milioni di persone attendono. Stamattina eravamo fisicamente con loro, in piazza, a testimoniare la volontà di continuare a difendere diritti fondamentali e lo stesso diritto di sciopero. Il Partito Democratico continuerà a lottare, ad ogni livello istituzionale, per ottenere il miglioramento di questa Manovra.”