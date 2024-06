di T.A.

“La Federazione nazionale della Stampa italiana ritiene inderogabile mettere mano ad una nuova legge sull’editoria. Pensiamo che l’informazione di qualità e l’informazione professionale debbano trovare una forte tutela ed un fortissimo sostegno da parte del parlamento italiano e del governo”. Lo afferma la segretaria generale Alessandra Costante.

“Lo scorso anno – prosegue – la Fnsi ha proposto, tra le altre cose, un bonus informazione per gli abbonamenti online. Ma ha anche chiesto una riforma delle leggi che governano l’informazione perché non sono più adeguate e fotografano un mondo che non esiste più. Abbiamo davanti sfide fondamentali per la sopravvivenza dell’informazione libera, autorevole e professionale, ma per vincerle abbiamo la necessità di strumenti legislativi adeguati. Non possiamo che accogliere con favore la proposta degli editori, se parte dalla necessità di tutelare e rilanciare l’autorevolezza, l’autonomia e l’indipendenza dei giornalisti e dei media”.