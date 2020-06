Nella giornata di ieri, giovedì 4 giugno, alcuni Comuni della Valle del Volturno sono finiti nel mirino dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma di Venafro si sono recati in diversi Enti locali chiedendo l’accesso a faldoni e atti presenti negli uffici comunali. Non si conosce per ora il motivo che ha portato al blitz, sull’inchiesta i corso c’è massimo riserbo. Sarebbero almeno 10 i Comuni sottoposti a controlli. L’acquisizione di diversi atti amministrativi potrebbe far emergere fatti di una certa rilevanza. Non resta che attendere la conclusione delle indagini per fare luce sull’accaduto.