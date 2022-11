L’acqua piovana ed il forte vento della nottata procurano non pochi problemi e pericoli nella piana di Venafro. E’ il caso degli alberi dalle radici marce di cui pioggia e vento hanno avuto facilmente ragione, piegandoli di netto e facendoli precipitare sulla trafficata Via Maria Pia di Savoia, arteria centrale della piana di Venafro. Uno di questi ha invaso quasi per intero la sede stradale, costringendo le auto e i mezzi agricoli in transito a rallentare ed a spostarsi di lato per evitare di finire sull’albero a terra, incappando in conseguenze serie. I residenti della piana venafrana hanno provveduto comunque ad avvisare subito le forze dell’ordine per la rimozione dell’albero, prima che sopraggiungano le ombre della sera.