I residenti si risentono, non condividendo lo stato delle cose perché ritenuto potenzialmente pericoloso

L’ex Scuola Media Statale “Leopoldo Pilla” di Via Maiella a Venafro, comunemente detta “la Media di Maiella” dal nome della strada, versa in un tale stato di abbandono e noncuranza da preoccupare tantissimo i numerosi residenti della zona. In effetti l’area, situata ad est dell’abitato cittadino appunto lungo Via Maiella, è densamente popolata e non piace ad alcuno che a due passi dalla propria abitazione, praticamente fuori dell’uscio di casa, ci sia un’ex struttura pubblica -la Media Statale “Pilla” dei decenni trascorsi- di fatto abbandonata a se stessa e lasciata nell’incuria più totale, dopo aver deciso anni addietro di smetterne l’uso per presunti problemi di stabilità.

Tra l’altro, problema nel problema, lo stesso indirizzo di scuola dell’obbligo da allora é stato trasferito in via Colonia Giulia, allocandolo là dove c’era prima la scuola elementare, a sua volta passata in Via Machiavelli. Solo che la nuova ubicazione della media trovasi a stretto contatto di gomito con l’intenso traffico interregionale quotidiano che solca Venafro e coi problemi conseguenti come rumori, pericoli ed inquinamenti. Oltre a siffatta difficile realtà giornaliera in via Colonia Giulia per la numerosa popolazione scolastica dell’obbligo di Venafro, c’è in parallelo apputo lo stato di abbandono, incuria e pericoli per l’ex edificio scolastico pubblico di Maiella, aspetto quest’ultimo nient’affatto gradito a quanti vivono in zona. “Comprendiamo che il Comune di Venafro si appresti a riedificare la scuola media statale di Maiella una volta accreditati i fondi pubblici -asseriscono gli abitanti che vivono a stretto contatto di gomito con tutto quanto è in totale abbandono- ma non si può continuare a tenere questa vasta area scolastica di Maiella in totale noncuranza, senza occuparsi di tenerne lontani i vandali che continuano ad infierire, di potare le decine di alberi arrivati ad altezze impossibili ed allargatisi oltre ogni limite tanto da essere potenzialmente pericolosi e di tagliare la fittissima vegetazione spontanea cresciuta a dismisura un po’ dappertutto attorno all’ex media e addirittura a ridosso dello stesso edificio ! Una situazione cioè impossibile ed insostenibile, con la quale noi che viviamo a Maiella dobbiamo confrontarci ogni giorno.

Dal nostro Comune però non si muove foglia ! Vandali e crescita oltre ogni limite di alberi, rovi, verde ect a largheggiare e preoccupare un sacco, ma l’ente locale pare non avvedersene. Torneranno finalmente pulizia, tranquillità e decenza all’ex Media di Maiella ? Francamente lo auspichiamo in tanti !”.